Донецк, , 22:51 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:25 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено шесть снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Пантелеймоновке восемь снарядов калибра 152 мм.