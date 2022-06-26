Лондон, 26 июня, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Благотворительный фонд британского принца Чарльза получил от экс-премьера Катара Хамада бен Джасема Аль Тани 3 миллиона евро наличными, передает Times 26 июня.

Dan Marsh Принц Чарльз

Указанные события происходили между 2011 и 2015 годами.

Нет оснований полагать, что платежи были «незаконными», однако установленные в отношении «королевских подарков» нормы были нарушены, отмечает издание.

В окружении Чарльза заверили, что «были немедленно проведены все надлежащие процедуры» (то есть деньги были положены на счет). Тем не менее такой эпизод бросает тень на наследника престола, полагают обозреватели Times.