Анкара, 26 июня, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Переговоры Турции с Россией и украинской стороной по выводу судов с зерном продолжаются. Есть заинтересованность провести это заседание как можно скорее. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в интервью журналистам на телеканале Haberturk.

Зерно

По его словам, все хотят, чтобы отгрузка началась. Произносятся разные цифры. В настоящее время утверждается, что Россия и Украина имеют в общей сложности около 40 млн тонн зерна. Это, конечно, серьезная цифра, соответствует 30-35% в мире. Это 3-4-недельный процесс, чтобы определить этот коридор и начать отгрузку судов.

«Наши западные партнеры сообщают о том, что они заинтересованы в скорейшей встрече по «зерновой проблеме» в Турции, обеспокоены возможным продовольственным кризисом. Но у сторон (Москвы и Киева) есть свои аргументы.

Ибрагим Калын Ожидания России также логичны и откровенны. Они хотят страховки своих судов и возможности выводить на рынки свою продукцию».

Как сообщало ИА REGNUM, Российская сторона готова оказывать содействие в вывозе зерна с Украины на иностранных судах.

Читайте также: Россия готова содействовать в вывозе зерна с Украины — Захарова