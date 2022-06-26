Донецк, 26 июня, 2022, 22:31 — ИА Регнум. В результате обстрела Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли два человека. Об этом 26 июня сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«В результате сегодняшнего (26 июня) обстрела вооруженными формированиями Украины в ДНР погибли два человека, еще восемь получили ранения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские боевики обстреляли город Горловка.