Неаполь, Италия, 26 июня, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, неаполитанский футбольный клуб «Наполи» в ближайшее время продлит контракт с 25-летним голкипером сборной Италии Алексом Меретом.

(сс) RonnyK «Наполи»

Текущее соглашение Мерета с неаполитанским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает итальянского голкипера в 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Алекс Мерет принял участие в семи турах регулярного чемпионата, в которых пропустил шесть мячей. Три раза голкиперу удалось сохранить ворота в неприкосновенности.