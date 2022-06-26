Милан, Италия, 26 июня, 2022, 22:27 — ИА Регнум. 19-летний центрфорвард молодежной сборной Италии U21 и воспитанник миланского «Интера» Себастьяно Эспозито проведет следующий сезон в бельгийском «Андерлехте» на правах аренды. Об этом 26 июня сообщил журналист Фабрицио Романо.

Rsca.be ФК «Андерлехт»

По информации источника, в арендном соглашении предусмотрена опция выкупа футболиста бельгийским клубом. Также «Интер» сохранит за собой первоочередное право обратного выкупа итальянца.

В прошедшем сезоне Себастьян Эспозито, выступая за швейцарский «Базель» на правах аренды, забил шесть мячей и отдал пять результативных передач в 23-х турах Суперлиги 2021/22.

На данный момент трансферная стоимость 19-летнего нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.