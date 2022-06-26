Лондон, 26 июня, 2022, 22:22 — ИА Регнум. «Милан» может взять в аренду на один сезон 29-летнего марокканского атакующего полузащитника лондонского «Челси» Хакима Зиеша. Об этом 26 июня сообщил журналист и инсайдер Джанлука ди Марцио.

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По информации источника, Зиеш не входит в планы главного тренера «пенсионеров» Томаса Тухеля на следующий сезон.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Хаким Зиеш принял участие в 23-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее Хаким Зиеш сообщил руководству «Челси» о намерении перейти в «Милан».

«Челси» выкупил Зиеша у амстердамского «Аякса» 1 июля 2020 года за 40 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость марокканского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.