Москва, , 22:20 — REGNUM На следующей неделе (27-30 июня) в некоторых регионах России ожидается прохладная погода. Об этом сегодня, 26 июня, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Цветы. Лето Наталия Николаева © ИА REGNUM

Похолодание придет в Поволжье, на Урал и на юг Западной Сибири, где температура воздуха составит +15… +20°С. Самая прохладная погода будет в Челябинской и Екатеринбургской областях — ниже +15 °С. Это на 6-8 °С ниже нормы.

Вильфанд уточнил, что с 27 июня начнется похолодание в Поволжье. В Татарии температура опустится до +15… +20 °С. Понижение температуры ожидается на юге Западной Сибири. В Омской области днем столбик термометра опустится до +15… +20°С.

Как сообщало ИА REGNUM, субтропическая жара ожидает жителей Москвы в начале предстоящей недели, воздух прогреется до +34 градусов.

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