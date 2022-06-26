Химки, Московская область, , 22:13 — REGNUM 26-летний российский голкипер дрезденского «Динамо» и воспитанник московского «Спартака» Антон Митрюшкин подписал двухлетнее соглашение с подмосковными «Химками». Об этом 26 июня сообщил член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков.

ФК «Химки»

«Митрюшкин провел с командой первый сбор, мы остались им довольны, поэтому предложили подписать контракт с «Химками» на два года, он согласился. По подбору кадров у нас очень хорошая вратарская линия. Сейчас мы полностью готовы к потенциальному уходу Ильи Лантратова из команды, если поступят соответствующие предложения», — цитирует Терюшкова издание «Спорт-Экспресс».

Антон Митрюшкин покинул «Спартак» 1 февраля 2016 года и перешел в швейцарский «Сьон» за 380 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость голкипера, по оценкам портала transfermarkt, составляет 300 тысяч евро.