Барселона, Испания, 26 июня, 2022, 22:08 — ИА Регнум. Лондонский «Тоттенхэм» поборется с римской «Ромой» за 27-летнего французского центрального защитника каталонской «Барселоны» Клемана Лангле, который покинет «сине-гранатовых» в грядущее летнее трансферное окно.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Трансферная стоимость 27-летнего футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро. Текущее соглашение Лангле с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2026 года.

В прошедшем сезоне Клеман Лангле принял участие в 21-м туре испанской Примеры 2021/22, в котором отметился одной результативной передачей. Также защитник получил четыре желтые карточки.