Севилья, Испания, , 22:05 — REGNUM Как сообщает журналист Николо Скира, «Севилья» может подписать 26-летнего аргентинского нападающего «Вероны» и сына главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симоне Джованни Симеоне.

ФК «Севилья» Miguelazo84

Ранее сообщалось, что «Верона» выкупила Джованни Симеоне у «Кальяри» за 10 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость аргентинского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 17 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Джованни Симеоне, выступая за «Верону», принял участие в 35-ти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился семнадцатью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.