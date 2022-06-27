27 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили информацию о том, что НАТО значительно увеличит свои силы в Европе, в том числе и в восточной её части.

Светлана Рыбина, , 00:18 — REGNUM Информация, согласно которой страны НАТО во время саммита в Мадриде могут принять решение о развёртывании крупнейшего контингента в Европе и начале формирования восточной группировки бригадами, а не боевыми группами, как сейчас, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 26 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Да ладно уж. Что там разворачивать? Им уже ничего не поможет», — уверена Милана З.

Многие пользователи пришли к выводу, что Североатлантический альянс совершает большую ошибку, накапливая свои силы вблизи России.

«Лучше бы они подумали о быстрейшем свёртывании. Развёртываться уже не актуально», — поделился своим мнением Дмитрий Т.

«НАТО, может, и развернётся, только где? И смысл всего этого цирка, если спецоперация России ограничена, по сути, лишь Украиной?» — интересуется Коминтерн К.

Некоторые комментаторы отмечают, что приближение НАТО к российским границам приближает начало Третьей мировой войны, которая неизбежно будет ядерной.

«И что, что они там что-то разворачивают? Всё равно война ядерной будет», — считает Роман Р.

«Всё те же грабли! Не хотят слушать Путина, не воспринимают его слова всерьёз. А ведь действительно победителей не будет в такой войне. Кто-то — в рай, а кто-то просто сдохнет», — отметила Нина Р.

Часть людей удивилась таким планам альянса, ведь ещё недавно Запад жаловался, что поставки вооружения на Украине обескровили его военный потенциал.

«Недавно ведь ещё «плакали», что всё вооружение отдали Украине, аж у самих ничегошеньки не осталось. Они что там «разворачивать» собираются? Надувные матрасы? Или я неправильно понял, и на самом деле они просто «развернутся» и пойдут по домам?» — спрашивает Денис Ф.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Там есть ещё что развертывать? Просто я думал, что НАТО передало Украине всё, что у неё там только было. Или что, кинули хлопцев, оставив всё себе?» — задаётся вопросом Алексей С.

Ряд пользователей указывает на то, что Запад совершает недальновидное решение о развёртывании большой военной силы в Европе, потому что экономическая ситуация к этому, мягко говоря, сейчас не располагает.

«С такой плачевной экономикой, которая сейчас на Западе, они себя своими развёртываниями добьют окончательно! Нет бы сидеть тихо и не отсвечивать», — написал Будимир С.

«Столько людей кормить, обеспечивать. Пусть их кормят, поят, это тоже удар по экономике. Но на этот раз как при немцах не будет, ответка прилетит сразу и моментально!» — уверен Айсен Р.

Нашлись и те, кто уверен, что США и Евросоюз намерены отвлечь внимание стремительно нищающего населения повышением градуса напряжённости в отношениях с Российской Федерацией.

«Они понимают, на что идут? Или надо списать всё: коррупцию, отсутствие суверенитета и обнищание своих граждан на русскую угрозу? Банда на Западе, а не политики», — указывает Nadejda S.

Напомним, 26 июня испанская газета Pais опубликовала материал со ссылкой на собственные источники, согласно которому страны НАТО во время саммита в Мадриде, который пройдёт с 28 по 30 июня 2022 года, могут принять решение о развёртывании крупнейшего контингента в Европе и начале формирования восточной группировки бригадами, а не боевыми группами, как сейчас.