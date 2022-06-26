Донецк, 26 июня, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 26 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:25 — населенный пункт Дзержинск (шахта Южная) — населенный пункт Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено пять мин калибра 82 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Горловке еще 20 мин калибра 82 мм.