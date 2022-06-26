Москва, 26 июня, 2022, 21:59 — ИА Регнум. 25-летний шведский нападающий Джордан Ларссон заявил, что намерен воспользоваться разрешением УЕФА и не планирует возвращаться в московский «Спартак».

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«Я знаю, что от меня хотят в АИКе, а в клубе знают, на что способен я. Я провел отличное время здесь. Посмотрим, что ждем меня в будущем. Не все зависит только от меня. Сейчас слово за агентом. Он лучше знает, что происходит», — цитирует Ларссона издание Expressen.

В текущем сезоне Джордан Ларссон, выступая за АИК на правах аренды, принял участие в одиннадцати матчах Аллсвенскана, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

«Спартак» выкупил Ларссона у «Норрчепинга» 2 августа 2019 года за 4 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость шведского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.