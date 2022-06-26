Лондон, , 21:53 — REGNUM 26 июня итальянский журналист Фабрицио Романо объявил о завершении лондонским «Арсеналом» сделки по выкупу 25-летнего нападающего «Манчестер Сити» и сборной Бразилии Габриэла Жезуса за 45 миллионов фунтов.

Габриэл Жезус Football.ua

Соглашение Жезуса с «канонирами» рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

В прошедшем сезоне Габриэл Жезус принял участие в 28-ми турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и восемью результативными передачами.

Жезус выступал за «Манчестер Сити» с 1 января 2017 года после перехода из «Палмейраса» за 32 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бразильца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.