Москва, 26 июня, 2022, 21:53 — ИА Регнум. ООН должна организовать международный трибунал и судить американских разработчиков биологического оружия, чьи лаборатории действовали на Украине. Об этом заявил офицер военной разведки США в отставке Скотт Беннетт в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, передают РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Биолаборатория

По его словам, суд ООН должен состояться на основе доказательств, собранных Россией. У российской стороны есть свидетельства того, что за работой украинских лабораторий в рамках военно-биологической программы США стояли высокопоставленные лидеры американской Демократической партии, фонд Сороса, фонд Клинтонов и украинское марионеточное правительство.

«США занимались этими разработками вопреки воле американского народа. Украинское биооружие могло убить население нескольких стран. это просто кощунство, это какое-то маниакальное стремление к мировому доминированию, это полное безумие», — подчеркнул Беннетт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия приняла дополнительные меры защиты из-за деятельности военных биолабораторий США на Украине, заявлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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