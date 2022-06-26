Кемерово, 26 июня, 2022, 21:53 — ИА Регнум. В Кемеровской области жертвами интернет-преступников стали уже 898 человек (+ 55 за последнюю неделю). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Телефонный мошенник

Отмечается, что ущерб составил 170 млн 104 тыс. рублей, за последнюю неделю — 8 млн 714 тыс. рублей.

Преступники использовали страницы социальных сетей, обманывали при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через сайты объявлений. Они представлялись сотрудниками банков, полицейскими, сотрудниками ФСБ, следственного комитета, покупателями; родственниками и знакомыми.