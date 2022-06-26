Такома, США, 26 июня, 2022, 21:51 — ИА Регнум. Восемь человек пострадали в результате стрельбы в американской Такоме (штат Вашингтон), передают 26 июня СМИ со ссылкой на местную полицию.

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Во время вечеринки с многочисленными гостями, проводившейся в одном из домов города, началась ссора, потом раздались выстрелы, сказано в публикациях.

В больницы были доставлены восемь пострадавших, все они находятся в стабильном состоянии. Ведется следствие.