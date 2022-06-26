Кемерово, 26 июня, 2022, 21:47 — ИА Регнум. В Новокузнецке задержали похитившего инструменты у своего будущего работодателя мужчину. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Кража

«В отдел полиции обратился 43-летний местный житель. Он сообщил о краже принадлежащих ему перфоратора и сварочного аппарата. Сумма причиненного ущерба составила 15 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Полицейские задержали ранее неоднократно судимого 41-летнего горожанина, который пояснил, что несколько недель назад попросил потерпевшего о трудоустройстве. Мужчина показал ему рабочее место. Задержанные заметил, что в подвале хранятся шуруповерт и сварочный аппарат и позже похитил их. Имущество он сдал в комиссионный магазин, а деньги потратил. Возбуждено уголовное дело по статье Кража».