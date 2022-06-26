Шарм-эль-Шейх, Египет, 26 июня, 2022, 21:42 — ИА Регнум. В египетском городе в Шарм-эш-Шейхе в марте 2022 года состоялось тайное совещание представителей США, военных руководителей Израиля, Саудовской Аравии, Катара, Иордании, Египта, ОАЭ и Бахрейна, написала газета The Wall Street Journal, ссылаясь на официальные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По данным источников, на встрече обсуждалась координация действий против растущего военного потенциала Ирана. Стороны достигли в Египте принципиальной договоренности о процедурах быстрого уведомления при обнаружении воздушных угроз.

Между тем представители Израиля и арабских стран — за исключением ОАЭ — отказались от комментариев. Правительство ОАЭ не подтвердило факт проведения переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕС будет содействовать возобновлению переговоров Ирана и США по ядерной сделке.

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