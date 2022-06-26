Донецк, 26 июня, 2022, 21:40 — ИА Регнум. Населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 26 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:20 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли населенный пункт Старомихайловка.