Новосибирск, 26 июня, 2022, 21:38 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 26 июня, за сутки зарегистрировано 1458 обращений из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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При этом всего на территории региона сделано 4 670 696 тестов на коронавирус.

Всего в регионе уже зарегистрировано 259 955 случаев заражения коронавирусом (+52 за сутки), в том числе у 38 696 детей (+8 за сутки); 253 467 пациентов выздоровели (+61 за сутки); умерли 5683 человека.