27 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили намерение стран «Большой семёрки» ввести запрет на импорт золота из Российской Федерации.

Тимур Кондратьев, , 06:40 — REGNUM Заявление президента США Джозефа Байдена о том, что страны «Большой семёрки» (G7) введут совместный запрет на импорт российского золота, чтобы помешать России получать десятки миллиардов долларов от экспорта редкого металла, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 26 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Геррит Доу. Старик, взвешивающий золото (фрагмент)

"Мда уж, Запад явно не учится на своих ошибках», — подметил Самсон Х.

Многие пользователи были рады услышать эту новость, потому что после такого решения стоимость золота в мире значительно подскочит, что окажет благоприятный эффект, в том числе на Российскую Федерацию.

«Класс! Золото поднимется в цене!» — уверен Сергей П.

«Если вы не знали, в чём хранить свои накопления, то вот вам хороший лайфхак: если что-то Запад запрещает, то оно тут же взлетает в цене», — отметил Максим В.

Некоторые комментаторы отмечают, что «Большая семёрка» словно начиталась вредных советов и сама себе копает могилу.

«Классная новость. Решили не покупать редкоземельный метал. G7 реально тупые и не понимают, что стоимость золота опять взлетит так же, как и техника с использованием этого редкого проводника», — уверен Анатолий Б.

Часть людей полагает, что чем меньше драгоценностей покидает пределы Российской Федерации, тем лучше для народа России.

«А нам незачем вывозить или импортировать золото за рубеж. Отличная новость! Пусть золото остаётся в России для будущих поколений!» — пишет Сергей Ю.

«Это хорошая новость. Наши чиновники не смогут обменять золото на фантики долларов, фунтов и евро», — считает Александр Б.

Ряд пользователей указывает на то, что после отказа покупать золото у России в странах G7 может образоваться дефицит этого редкого металла.

«Теперь у нас будет ещё и много золота. Как только им дали по рукам, они тут же взбесились. Привыкли грабить Россию, делали это безнаказанно на протяжении 30 лет. К хорошему привыкаешь», — подметила Nadejda S.

Отдельные комментаторы отмечают, что планы «Большой семёрки» на панику среди населения Российской Федерации обречены на провал.

«Америка, наверное, спит и видит, что сейчас все всё в России бросят и побегут их баксы скупать, ни чем не обеспеченные. Мечтайте дальше! Быстрее переводите свой печатный станок на трёхсменку, а то не справляетесь», — обращается Андрей П.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Подобные решения не только не помогут западной экономике, а скорее наоборот ускорят её деградацию. Вскоре они себе такие цены на всё подряд взвинтят, что сделают страны-экспортёры (Россия, Китай, Индия) своими хозяевами.

«Ищут, изобретают, где бы и как ещё нагадить. Когда же мы все поймём, что Россия — самодостаточная страна и вполне сможет справиться с любыми проблемами сама. Да, трудности будут, но мир от этого не перевернётся. А вот проблемы остальных стран будут плодиться, но это их головная боль», — написал Александр Л.

Напомним, 26 июня президент США Джозеф Байден сообщил через свой аккаунт в Twitter о том, что страны «Большой семёрки» введут совместный запрет на импорт российского золота. По словам американского лидера, таким образом они намереваются помешать России получать десятки миллиардов долларов от экспорта редкого металла.