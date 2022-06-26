Донецк, , 21:35 — REGNUM В результате обстрела села Доля в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб один человек. Об этом 26 июня сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР.

ВСУ

«Вооруженные формирования Украины обстреляли село Доля, по улице Победы погиб мужчина, — говорится в сообщении. — В результате обстрела также пострадали три домостроения».

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что украинские силовики выпустили по населенному пункту Доля в ДНР три снаряда.