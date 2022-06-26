Гармиш-Партенкирхен, Германия, , 21:33 — REGNUM Страны «Большой семёрки» обсуждают возможные способы ограничения цен на российскую нефть, передает 26 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Баррель нефти Erik Mclean

В частности, предлагается ограничить цены на нефть из России путем введения ее предельной стоимости для транспортировки и страхования.

Такой механизм позволит перевозить только ту российскую нефть и нефтепродукты, стоимость которых ниже согласованного порога. Агентство отмечает, что соглашение между лидерами стран G7 пока не достигнуто.

Как сообщало ИА REGNUM, США ведут переговоры с Канадой и другими союзниками о дальнейшем ограничении энергетических доходов Москвы путем ограничения цен на российскую нефть.

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