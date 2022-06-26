Новосибирск, 26 июня, 2022, 21:23 — ИА Регнум. В Новосибирской области в 2022 году появится первый в стране центр ускоренной селекции злаковых культур. Об этом сообщили в Сибирском отделении РАН.

(сс)GDJ Злаки

«Сейчас мы закупаем и монтируем оборудование. В ближайшие месяц-два планируем посеять первые семена, — отметил директор Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской академии наук Кирилл Голохваст. — В России это будет первая камера ускоренной селекции. Мы сможем снимать четыре-пять урожаев в год».

Проект рассчитан на три года. Федеральное финансирование составляет 100 млн рублей в год.