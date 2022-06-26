Нижний Новгород, 26 июня, 2022, 21:20 — ИА Регнум. Как утверждает издание «Чемпионат», футбольный клуб «Пари НН» может выкупить 22-летнего российского флангового защитника тульского «Арсенала» Денила Степанова, которого профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает в 2 миллиона евро.

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В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Данил Степанов принял участие в 28-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

Данил Степанов выступает за «Арсенал» с 1 июля 2021 года после перехода из казанского «Рубина» на правах аренды. 1 января тульский клуб выкупил защитника за 400 тысяч евро. Текущее соглашение Степанова с «пушкарями» рассчитано до 30 июня 2025 года.