Новосибирск, 26 июня, 2022, 21:16 — ИА Регнум. В Новосибирской области этим летом открывается первый набор на новый профиль подготовки бакалавров «Системное программирование» на направлении «Математика и компьютерные науки». Их будут готовить на механико-математическом факультете Новосибирского государственного университета (НГУ), сообщили в Сибирском отделении РАН (СО РАН)

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Уточняется, что в группу зачислят 16 человек, которые по общему рейтингу баллов пройдут на основное направление и успешно покажут себя на собеседовании.

В НГУ отметили, что «новая программа возникла в ответ на резкий рост популярности программирования».