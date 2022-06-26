26 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова главы МИД Испании, который признался, что вопрос членства Украины в НАТО никогда не поднимался в Североатлантическом альянсе.

Елизавета Коробова, , 23:00 — REGNUM Заявление министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса о том, что вступление Украины в НАТО никогда не выносилось на обсуждение в альянсе, не говорится об этом и сейчас, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 26 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Одна из морковок для ослика оказалась изначально гнилая. Осталась только та, что про вступление в ЕС, да и она уже пованивает», — отметил Александр Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что такие откровения начались ровным счётом тогда, когда политикам на Западе стало ясно, что дни киевского режима сочтены.

«Когда пришло понимание, что Америка и Европа в целом потеряли Украину, только тогда вдург оказалось, что никакое НАТО Украине не светит. Теперь сказки будут рассказывать только про вступление в Европейский союз, которого точно так же не случится. Как были они гнилыми, так ими и остались», — пишет Рая А.

Некоторые комментаторы отмечают, что это признание стало очередным фактом предательства Запада по отношению к Украине.

«Опять только поматросили, а потом благополучно бросили?» — спрашивает Олег Б.

«Это и так все знали! Потому что даже сама мысль о том, что Украина будет в НАТО, вызывает лишь смех, в том числе и на Западе. Так что все эти разговоры были пустышкой», — убеждена Мария А.

Мечты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что Западу нужна была Украина лишь с одной целью — нагадить России, а вступление в НАТО было лишь пустым обещанием.

«Да никто и не собирался укрорейх туда принимать. Он просто одноразовый инструмент в геополитической борьбе Запада против России», — считает Олег М.

«Да господи, никто и никогда не присоединит Украину к НАТО! Мне кажется, это уже всем должно быть понятно. Если это произойдёт, то хана наступит, как украинцам, так и всему миру», — уверена Юлия Г.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия вскоре достигнет всех поставленных целей в рамках специальной военной операции и не останется никакой такой Украины, которая могла бы даже теоретически стать членом Североатлантического альянса.

«А что к чему там они могут присоединить? Если российская армия сейчас по всей линии фронта успешно и открыто продвигается, то вскоре от Украины в лучшем случае останется пара западных областей. Если речь идёт об этих огрызках, то пускай — забирайте их, куда хотите», — написала Надежда С.

Нашлись и те, кто отмечает, что Украины вскоре не будет, но зато будет Россия, в лоне которой украинскому народу будет однозначно лучше.

«Украина будет российской территорией, успокойтесь уже. Кто Украину породил, тот и возьмёт обратно. В хорошем смысле этого слова. Хватит, настрадалась с вашей независимостью. Не все могут создать суверенитет. Ну и ладно. В составе Российской Федерации хоть голодная и обделенная Украина не будет», — написала Мария У.

Напомним, 26 июня испанская газета El Pais опубликовала материал, согласно которому министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил о том, что вступление Украины в НАТО никогда не выносилось на обсуждение в альянсе, не говорится об этом и сейчас.