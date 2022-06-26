Мадрид, 26 июня, 2022, 21:10 — ИА Регнум. На предстоящем саммите НАТО лидеры стран — членов альянса обсудят вопрос о крупнейшем развёртывании вооружённых сил в Европе, передает 26 июня El País.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Некоторые страны могут начать формировать восточную группировку бригадами, а не боевыми группами, количество военнослужащих может вырасти вдвое, сказано в сообщении.

Также обсуждается возможность размещения «на восточном фланге» дивизий численностью до 15 тысяч человек под командованием генералов, сообщил источник издания.