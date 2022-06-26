Калининград, 26 июня, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Морских провозных мощностей на Балтике сегодня «избыточно», чтобы снабжать Калининград и вывозить товары из региона даже при условии введенных Литвой запретов «есть на чём», заявил 26 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Kremlin.ru Антон Алиханов

Антон Алиханов «Понадобится субсидирование морского тарифа, но это техника. Наша страна позволит себе и это, и позволит себе программы развития региона. Мы очень сильная страна».

Он также призвал жителей других регионов России «не переживать за Калининград, но думать о нас».