Таллин, 26 июня, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Прекращение импорта товаров из России и Белоруссии скажется на нескольких секторах экономики Эстонии и обойдется стране в €860 млн. Об этом говорится в докладе эстонского Центра мониторинга развития «Влияние изъятия российско-белорусского импорта на отрасли экономики».

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Согласно документу, больше всего полное прекращение импорта товаров из России и Белоруссии окажет наибольшее влияние на эстонскую логистику, металлургию и лесоматериалы, где товары-заменители из других стран более чем на четверть дороже.

В частности, замена российских и белорусских товаров продукцией из других стран приведёт к повышению расходов предприятий в химической промышленности на 23%, в деревообрабатывающей отрасли — на 28%, в сфере логистики — на 31%, в металлургии — на 63%.

Большая часть расходов придётся на транспортную сферу. Также изменение цепочек поставок приведёт к росту расходов компаний Эстонии и потребует поддержания больших запасов для снижения рисков.

Как сообщало ИА REGNUM, подготовленный Центром мониторинга развития Эстонии доклад дает представление о том, чем обернется для предприятий Эстонии полный отказ от импорта товаров из России и Белоруссии.

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