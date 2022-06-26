Кемерово, 26 июня, 2022, 20:58 — ИА Регнум. На территории Кемеровской области завтра, 27 июня, будет запрещена продажа алкоголя. Причина — празднование Дня молодежи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молодежь

«Это предусмотрено региональным законом от 20 декабря 2011 года № 156-ОЗ, — отмечает издание Vse42.ru — Ограничения на продажу спиртного не будут касаться только заведений общественного питания».

Напомним, что алкоголь на территории Кузбасса нельзя продавать в День Победы, Международный день защиты детей, День России, День молодёжи, День знаний, Всероссийский день трезвости, а также в дни последних звонков и выпускных вечеров.