Ист-Лондон, , 20:51 — REGNUM В баре в городе Ист-Лондон в Восточно-Капской провинции ЮАР обнаружены мертвыми 22 человек, передает Reuters со ссылкой на представителя департамента здравоохранения Восточно-Капской провинции Сиянда Манана.

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По предварительным данным, причиной гибели молодых людей могла стать сильная давка или массовое отравление, большинство из погибших — несовершеннолетние.

Тела доставили в морги для вскрытия и опознания, а также чтобы после вскрытия установить вероятную причину смерти. Назначены токсикологические тесты.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил соболезнования и обеспокоенность в связи с гибелью 22 подростков в баре.

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