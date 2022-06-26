Калининград, 26 июня, 2022, 20:51 — ИА Регнум. В Еврокомиссии бюрократов больше, чем в кошмарах Франца Кафки, но количество не означает качество, заявил 26 июня губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Commons.wikimedia.org Кафка в 1917 году

Комментируя решение Литвы о закрытии транзита целого ряда товаров в Калининград, он отметил, что в Брюсселе «просто запутались» в собственных многочисленных санкциях.

Алиханов также заявил, что «морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыточно», снабжать Калининград и вывозить товары из региона «есть на чём».