Кемерово, 26 июня, 2022, 20:49 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 27 июня, ожидаются дожди, грозы и град. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Скриншот со страницы vera gre Град в траве

«При грозах местами сильные дожди, шквалистое усиление ветра до 25 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 °C, днём — +21…+26 °C, местами +27…+32 °C», — уточняется в прогнозе.

Прогноз показателя горимости на 27 июня в Кузбассе — второго класса, местами первого и третьего классов.