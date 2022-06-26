Луганск, , 20:48 — REGNUM Населенный пункт Кременная в Луганской Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 26 июня сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 19.30 с направления населенный пункт Приволье по населенному пункту Кременная с применением артиллерийского орудия 122 мм (семь снарядов)», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня в Следственном комитете Российской Федерации сообщили, что возбуждены новые уголовные дела в отношении военнослужащих ВСУ.