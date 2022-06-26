Вильнюс, , 20:41 — REGNUM Евросоюз должен ответить на вопросы о блокаде Калининградской области «чётко, внятно, без американского суфлёра», заявил 26 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Захарова процитировала сообщение, в котором указывается, что Литва планирует наложить вето на решение Еврокомиссии разрешить неограниченный транзит российских товаров через ЕС.

«Так это санкции ЕС, которым должна подчиниться Литва, или Литва диктует ЕС свои правила? Хотя бы на этот, один-единственный вопрос Брюссель может нормально ответить?» — заявила представитель МИД.