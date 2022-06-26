В ЛНР сообщили о нахождении в Лисичанске сотрудников офиса Зеленского
Луганск, 26 июня, 2022, 20:39 — ИА Регнум. В Лисичанске, где находятся украинские силовики и иностранные наемники, также есть несколько сотрудников офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 26 июня сообщили ТАСС в Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР).
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Полиция ЛНР
«В Лисичанске… находится несколько высокопоставленных сотрудников офиса президента Зеленского», — сказал источник.
По словам собеседника агентства, необходимые меры, чтобы сотрудники офиса Зеленского не смогли улизнуть из города, предпринимаются в настоящее время.
Как передавало ИА REGNUM, 25 июня подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко рассказал, что один из заводов и шахту в Лисичанске взяли под контроль войска ЛНР и подразделения ВС РФ.