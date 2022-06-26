Херсон, Украина, , 20:39 — REGNUM В Херсонской области Украины запущено вещание пяти радиостанций. Запустить трансляцию удалось силами Департамента цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской областной Военно-гражданской администрации (ВГА), сообщается в Телеграм-канале ВГА.

Херсон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Так, своё вещание в радиоэфире начали такие российские радиостанции как «Наше радио» на частоте 91.3, Казак-FM (101.2), Europa+ (104.8), «Первое радио» (106.2) и «Радио Крым» (107.8).

Также подготовлена техническая возможность для работы второго херсонского телеканала. Над проблемами связи и теле- радиовещания работают херсонские, донецкие и российские специалисты. Готовится выйти в эфир первая радиостанция свободной Херсонщины.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о вхождении Херсонской области в состав России, скорее всего, будет принято путем референдума.

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