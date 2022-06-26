Новосибирск, 26 июня, 2022, 20:38 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 26 июня, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 511 пациентов, в том числе четыре ребёнка.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 52 новых носителя коронавируса. За это же время 61 человек выписан с выздоровлением, летальных случаев не зарегистрировано, в реанимации находятся 42 человека, на ИВЛ — восемь пациентов.

Всего в регионе выявлено 259 955 случаев заражения коронавирусом, 253 467 пациентов выздоровели, умерли 5683 человека.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новосибирский оперативный штаб уже несколько дней не публикует данных по коронавирусу. Отметим, что данные за прошедшие сутки были опубликованы поздно вечером 26 июня. Информация за сутки по данным на 25 июня так и не появилась.