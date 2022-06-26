Гродно, Белоруссия, 26 июня, 2022, 20:29 — ИА Регнум. На Форуме регионов Белоруссии и России будут представлены более половины субъектов Российской Федерации. Об этом сегодня, 256 июня, заявила председатель Совета республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова в эфире белорусского телеканала СТВ, передаёт ТАСС.

Кафедральный Собор Святого Франциска Ксаверия. Гродно

По ее словам, особенность этого форума прежде всего в том, что он будет проводиться в очном формате. Два года из-за пандемии коронавируса Форум регионов Белоруссии и России проводится в онлайн-форматах.

«Сегодня нет такого региона в России, с которым не сотрудничала бы Белоруссия. Россия — наш стратегический партнер во всех отношениях, в этом нет никакого сомнения. Но сейчас это приобретает особую значимость», — подчеркнула Кочанова.

Как сообщало ИА REGNUM, Форум регионов Белоруссии России пройдет 30 июня — 1 июля 2022 года в Гродно.

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