Лондон, 26 июня, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Властям Великобритании следует потребовать у посольства Украины разъяснений о вербовке граждан страны для участия в боевых действиях, заявил 26 июня в эфире «России 1» официальный представитель МИД Мария Захарова.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский дворец в Лондоне

Вместо этого Лондон после вынесения в ДНР смертного приговора двум гражданам Великобритании выступает с угрозами в адрес России, отметила Захарова.

МИД ранее предлагал западным странам разобраться в вопросе о работе украинских посольств в этом направлении, те ответили, что никакой проблемы в работе киевских дипломатов не видят, уточнила представитель МИД.