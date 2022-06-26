Новосибирск, 26 июня, 2022, 20:26 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 26 июня, состоялся 17-й фестиваль фейерверков «Огни в честь любимого города». Он прошёл на Михайловской набережной, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

t. me/nsk54_official Фейерверк

«Принять участие в голосовании и отдать свой голос за понравившегося участника можно с помощью QR-кода для перехода на страницу голосования. QR-код размещён в местах проведения праздничных мероприятий на Михайловской набережной. Также выбрать победителя после окончания фестиваля можно пройдя по ссылке«, — сообщили в мэрии муниципалитета.

Напомним, что сегодня, 26 июня, Новосибирск отметил своё 129-летие.