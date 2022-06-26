Париж, 26 июня, 2022, 20:23 — ИА Регнум. Как сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport, 34-летний атакующий полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария дал согласие на переход в туринский «Ювентус» в качестве свободного агента.

Андрей Пронин ИА REGNUM Анхель ди Мария (слева)

По информации источника, «Ювентус» подпишет с Ди Марией однолетнее соглашение, по которому аргентинец будет получать 7 миллионов евро за сезон.

В прошедшем сезоне Анхель Ди Мария, выступая за «Пари Сен-Жермен», принял участие в 26 матчах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и семью результативными передачами. Также аргентинец получил две желтые карточки.

Ди Мария выступал за «ПСЖ» с 6 августа 2015 года после перехода из «Манчестер Юнайтед» за 63 миллиона евро.