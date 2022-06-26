Премьер Канады призвал бороться с изменениями климата на частные средства
Оттава, 26 июня, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Страны «Большой семёрки» должны активнее привлекать частные инвестиции для программ борьбы с изменениями климата, заявил 26 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Steve Jurvetson
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Нужно «стимулировать» инвестиции бизнеса, одними бюджетными средствами решить проблему нельзя, полагает политик.
В Канаде уже работают над этим вопросом, добавил Трюдо.