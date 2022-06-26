Луганск, , 20:18 — REGNUM Покидать Северодонецк отказываются около 30% мирных жителей, эвакуированных с химкомбината «Азот». Об этом сообщил 26 июня посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Полиция ЛНР Mvdlnr.ru

«Эвакуированных мирных с «Азота» вывозят в Старобельск и дальше — по их желанию, — написал Мирошник. — Но около 30% вышедших отказываются покидать Северодонецк».

По его словам, они надеются на быстрое налаживание жизни в городе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что с комбината «Азот» в Северодонецке эвакуировали еще около 250 человек.