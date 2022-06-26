Гармиш-Партенкирхен, Германия, , 20:17 — REGNUM Необходимо инвестировать в энергетический сектор с целью обеспечения независимости от энергоресурсов из России. Об этом сегодня, 26 июня, премьер-министр Италии Марио Драги, выступая на саммите «Большой семёрки» в Германии, передаёт ТАСС.

Марио Драги INSM

По его словам, в нынешних условиях это означает в короткие сроки увеличение инвестиций в газовую инфраструктуру в развитых странах и не только.

«Даже когда цены на энергоносители снизятся, нельзя себе представить снова зависимость от России, как раньше. Энергозависимость нужно навсегда преодолеть», — подчеркнул Драги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции против России «работают», заявил 21 июня премьер-министр Италии ИА REGNUM.

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