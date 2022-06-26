Гармиш-Партенкирхен, Германия, 26 июня, 2022, 20:17 — ИА Регнум. Необходимо инвестировать в энергетический сектор с целью обеспечения независимости от энергоресурсов из России. Об этом сегодня, 26 июня, премьер-министр Италии Марио Драги, выступая на саммите «Большой семёрки» в Германии, передаёт ТАСС.

INSM Марио Драги

По его словам, в нынешних условиях это означает в короткие сроки увеличение инвестиций в газовую инфраструктуру в развитых странах и не только.

Марио Драги «Даже когда цены на энергоносители снизятся, нельзя себе представить снова зависимость от России, как раньше. Энергозависимость нужно навсегда преодолеть».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции против России «работают», заявил 21 июня премьер-министр Италии Марио Драги.

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