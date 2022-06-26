Болонья, Италия, , 20:14 — REGNUM «Болонья» начала переговоры с «Миланом» о трансфере 28-летнего итальянского центрального защитника Маттиа Кальдары. Об этом 26 июня сообщил журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

В прошедшем сезоне Маттиа Кальдара, выступая за «Венецию» на правах аренды, принял участие в 31-м матче итальянской Серии А 2021/22, в котором отметился одним забитым мячом. Суммарно на поле футболист провел 2703 минуты.

Маттиа Кальдара выступает за «Милан» с 2 августа 2018 года после перехода из туринского «Ювентуса» за 36,87 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.